Байден заявил о «пандемии непривитых» в США

США в настоящее время находятся в состоянии «пандемии непривитых». Об этом 18 августа заявил в обращении к американцам президент Штатов Джо Байден.

Как отметил Байден, в стране прививку от коронавируса не сделали еще 85 млн человек. Он указал, что эти люди могут вакцинироваться и в данный момент подвергаются реальному риску из-за заболевания.

«Я только что провел длительное совещание с моей командой по COVID. Последние данные подтверждают, что мы все еще находимся в состоянии «пандемии непривитых», — сказал американский лидер.

Байден уточнил, что практически все случаи госпитализации с COVID-19 в стране приходятся на тех, кто не вакцинировался.

«Есть и хорошая новость: все больше людей делают прививки. В целом, число еженедельных новых прививок выросло более чем на 80 процентов по сравнению с тем, что было месяц назад», — сказал президент США.

Также американский лидер ввел требование об обязательной вакцинации для сотрудников домов престарелых. По информации Байдена, около 130 тыс. постояльцев домов престарелых скончались с начала пандемии.

Ранее, 16 августа, издание New York Post со ссылкой на официальные лица сообщило, что администрация президента США объявит об обязательной вакцинации дополнительными, бустерными дозами препарата от COVID-19 для всех, кто уже полностью привился двумя дозами вакцины.

Сделать третью прививку нужно будет спустя восемь месяцев после второй дозы. Отмечается, что, согласно данным портала, первые бустеры будут колоть не раньше середины сентября.

4 августа Байден назвал пандемию коронавируса в стране трагедией и предупредил об ухудшении ситуации в ближайшее время. При этом он подчеркнул, что в штатах с низким уровнем вакцинации в 10–20 раз больше случаев коронавируса.