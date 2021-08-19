На Украине предложили построить ракеты для «войны на чужой территории»

Экс-депутат Верховной рады Иван Заец заявил в ходе круглого стола, что Украине надо построить ракеты для «войны на чужой территории». Трансляцию 18 августа вел «Укринформ» на своем YouTube-канале.

«У нас есть весь потенциал для того, чтобы мы сегодня могли построить много ракет, систему защиты сделать. Нам нужны также ракеты, которые позволят нам воевать на чужой территории», — сказал Заец.

Он предложил участникам круглого стола потребовать от украинских властей создания «ракетного щита».

Кроме того, Заец подчеркнул, что воевать с противниками лучше на чужой территории. Для этого, по его словам, необходимо развивать ракетную технику и информационную сферу.

4 июля бывший депутат Верховной рады Украины, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян сравнил военные возможности России и Украины с великаном и карликом и призвал перестать обманывать народ.

До этого 17 марта украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что противокорабельные ракеты комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» являются уникальным вооружением, из-за которого «психует Россия». По его словам, в настоящее время способа противодействия этому оружию нет, поэтому можно считать, что в армии Украины появилась уникальная вещь.

Украинские власти неоднократно заявляли о возможностях создать невероятно мощное оружие, в том числе ракету дальностью 1,5 тыс. км, которая «достанет до Москвы», и даже ядерное вооружение. Однако военные эксперты сомневаются в наличии у Киева потенциальных возможностей для этого.