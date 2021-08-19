Патрушев допустил повторение афганского сценария на Украине

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Известиям» предостерег сторонников американского выбора на Украине от ситуации, подобной той, что в настоящее время наблюдается в Афганистане.

По его словам, на фоне афганских событий Вашингтон проверял на лояльность лиц, находящихся у власти в странах НАТО и других государствах, вовлеченных в происходящее в Афганистане. Среди них — представители стран постсоветского пространства, прежде всего в Грузии.

Киев же «угоднически прислуживает интересам заокеанских покровителей», стремясь войти в НАТО, не предполагая при этом, к каким последствиям может привести статус союзника США.

«Но спасло ли свергнутый проамериканский режим в Кабуле то, что Афганистан имел статус основного союзника США вне НАТО? Похожая ситуация ожидает и сторонников американского выбора на Украине, где к власти способны прийти неонацисты, страна идет к распаду, а Белый дом в определенный момент и не вспомнит о своих киевских сторонниках», — указал Патрушев.

Секретарь уверен, что своими действиями Соединенные Штаты, вопреки заявлениям, вовсе не стремились бороться с международным терроризмом, пресекать наркотрафик и обучать силовые структуры Афганистана. На практике за время присутствия американских войск число террористических актов выросло в Афганистане в разы.

Свою деятельность на территории этой страны активно разворачивают «Аль-Каида», ИГИЛ, «Исламское движение Восточного Туркестана» (все запрещены в РФ) и другие террористические группировки. Все они рассматривают Афганистан как базу для последующего переноса активности в государства Центральной Азии, в китайский Синьцзян, на север Ирана, в направлении Индии, создавая в этих государствах «спящие ячейки».

При этом афганским жителям американцы оставили лишь разруху, а развитие азиатской страны отброшено на десятилетия назад.

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«Похожая ситуация ожидает и сторонников американского выбора на Украине»