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Эксперт прокомментировала сообщения о препятствиях завершению СП-2

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Препятствий для завершения строительства газопровода «Северный поток – 2» уже не осталось. Об этом в среду, 18 августа, заявила «Известиям» заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя сообщение газеты Handelsblatt о наличии семи препятствий для реализации проекта.

«Последствием отказа от СП-2 будет конец ФРГ как промышленной державы»
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По словам Мильчаковой, есть только одно возможное препятствие для СП-2: непредсказуемая победа на выборах партии «Зеленые» в Германии, но в этот сценарий не верит даже сама газета и предполагает, что максимум из того, что могут сделать «Зеленые» в случае успеха, — это войти в коалиционное правительство ФРГ. Однако большинство в кабмине наверняка будет у правящей партии, считает она.

Что касается эксплуатации трубопровода, наиболее серьезным препятствием для него может быть третий энергопакет Евросоюза, ограничивающий использование мощностей газопровода одним поставщиком газа, добавила эксперт.

В этом случае, по ее словам, скорее всего, найдут компромиссное решение — пустят второго поставщика, которым будет немецкая компания, закупившая газ у «Газпрома».

«Остальные препятствия не выглядят серьезными, особенно какой-то непонятный [советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос] Хохштейн, чью роль для Европы газета явно переоценивает», — считает замруководителя ИАЦ «Альпари».

Накануне корреспондент Handelsblatt Ева Фишер сообщила, что наиболее труднопреодолимое препятствие для реализации «Северного потока – 2» — газовая директива ЕС. Среди других препятствий для проекта она назвала Хохштейна, который является противником газопровода. Журналистка считает, что его назначение означает готовность Вашингтона продолжать влиять на эту ситуацию.

Также она рассказала о настороженном отношении к проекту в Европарламенте и партии «Зеленые», выступающей против газопровода. Если после сентябрьских выборов в бундестаг представители этой политсилы войдут в коалиционное правительство, с газопроводом будет разбираться кабинет министров ФРГ, который уже не будет так сплоченно отстаивать проект, как Ангела Меркель. Фишер подчеркнула, что кандидат на пост канцлера от этой партии Анналена Бербок относится к «Северному потоку – 2» резко отрицательно.

Хохштейна назначили представителем Госдепа по энергетике 10 августа. В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена отмечалось, что новый советник сосредоточится на реализации мер по снижению рисков, связанных с СП-2.

13 августа депутат Европарламента Гуннар Бек рассказал «Известиям», что в ЕП продолжаются споры вокруг проекта. Некоторые евродепутаты не хотят допустить укрепления сотрудничества Москвы и Берлина. Однако строительство газопровода завершено на 99% и, как заявил «Известиям» оператор проекта, трубоукладочная баржа «Фортуна» работает на заключительном участке.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, США и Украина. Киев опасается остановки транзита российского газа через свою территорию. Вашингтон рассчитывает вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.

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