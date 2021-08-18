В России осенью разыграют по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от COVID-19

В России поощрят граждан, которые прошли вакцинацию от коронавируса. С помощью лотереи будет выбрана 1 тыс. человек, каждый из победителей получит по 100 тыс. рублей. Решение было принято правительством России, постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Розыгрыш будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря текущего года среди вакцинированных.

«За период проведения лотереи из списка всех участников компьютер, используя технологию алгоритма случайной выборки, дважды определит победителей. Всего будет определено 1 тыс. победителей. Каждый получит по 100 тыс. рублей. Итоги лотереи будут утверждаться специальной тиражной комиссией, состав которой определят позднее», — сообщили 18 августа в пресс-службе правительства РФ.

Выбирать победителя будут среди тех, кто сделал прививку от COVID-19 до момента проведения розыгрыша призов.

Оператором лотереи выступит акционерное общество «Гознак». Розыгрыш призов будет осуществляться на сайте «бонусзаздоровье.рф». О своей победе вакцинировавшийся гражданин узнает через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

«Для получения уведомления о выигрыше и предоставления данных банковской карты для начисления денежного приза необходимо убедиться в наличии подтвержденной учетной записи на ЕПГУ и не позднее трех месяцев с даты получения уведомления в личном кабинете на ЕПГУ указать номер своей банковской карты МИР», — добавили в пресс-службе кабмина.

Кроме того, в Москве будут дополнительно разыграны 25 автомобилей Renault Logan. Их получат прошедшие вакцинацию первым компонентом с 12 июля по 15 августа. Об этом 21 июля сообщил президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.

7 июля власти Москвы разыграли пять автомобилей Renault Logan среди прошедших вакцинацию первым компонентом препарата от коронавирусной инфекции в период с 28 июня по 4 июля. Участие в розыгрыше приняли 504 976 жителей столицы.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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