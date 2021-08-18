Украина запланировала выйти из двух соглашений СНГ по космосу

Украина намерена выйти из двух соглашений Содружества независимых государств (СНГ) по космосу. Соответствующая информация следует из повестки заседания правительства страны на среду, 18 августа.

На одобрение правительства вынесен проект указа президента Украины Владимира Зеленского о «порядке содержания и использования объектов космической инфраструктуры в интересах выполнения космических программ».

Кроме того, правительство намерено прекратить действие соглашения «о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства». В России эти соглашения не действуют с 2019 года.

Вместе с тем в пояснительных записках к документам говорится, что данные соглашения в современных условиях не соответствуют национальным интересам украинской стороны. Они также, как отмечается в заявлении, не имеют практического значения для Украины.

Ранее, 28 июля, стало известно о решении Украины прекратить участие в протоколе об утверждении положения о Межгосударственном совете по космосу стран СНГ.

4 июля страна вышла из очередного соглашения СНГ, а именно из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств — участников СНГ в области защиты прав потребителей.

21 апреля правительство Украины одобрило законопроект, который предусматривает выход страны из соглашения СНГ о создании межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных. Отмечалось, что участие страны в соглашении не имеет смысла, так как Украина в течение последних 10 лет не использовала указанные в списке препараты.

Украина — одна из стран, стоявших у истоков создания содружества в 1991 году. При этом она так и не ратифицировала разработанный в 1993 году устав организации. После госпереворота 2014 года новое руководство страны заявило о намерении покинуть договоры, заключенные в рамках СНГ.

В марте прошлого года Совет национальной безопасности и обороны Украины постановил прекратить председательство страны в СНГ и начать выход из содружества. В уставных органах организации Киев не работает с 2018 года.