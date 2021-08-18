Прямой эфир
Мир
В КНДР с начала пандемии не выявили случаев заболевания COVID-19
Мир
EASA рекомендовало коммерческим операторам не летать над Афганистаном
Общество
Вернувшихся из-за границы москвичей без ПЦР-тестов оштрафовали на 20 млн рублей
Общество
Челябинцам рекомендовали реже выходить на улицу из-за выброса сероводорода
Общество
Москвичей предупредили о возвращении жары
Наука
Палеонтологи обнаружили три новых вида ранних млекопитающих
Общество
Сель сошел на туристической тропе на вулкане Мутновский на Камчатке
Общество
Минцифры примет решение о замене бумажного паспорта смарт-картой до конца года
Общество
В Роскомнадзоре назвали поведение Google шантажом государства

Среди вакцинированных от COVID-19 россиян разыграют 100 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России запустят программу поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба российского правительства в среду, 18 августа.

Игла на выживание: как сфере услуг удалось привить 60% сотрудников от COVID-19
Какие отрасли успели исполнить требования властей по числу вакцинированных работников

Мероприятие, как уточняется, будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных от COVID-19 граждан на основании данных единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

В лотерее, оператором которой выступит акционерное общество «Гознак», смогут принять участие россияне старше 18 лет. Розыгрыш будет осуществляться на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Его результаты опубликуют там же и в СМИ.

Определять победителей будет компьютер, использующий технологию алгоритма случайной подборки среди тех, кто прошел вакцинацию до момента проведения розыгрыша.

«Всего будет определено 1000 победителей. Каждый получит по 100 тыс. рублей. Итоги лотереи будут утверждаться специальной тиражной комиссией, состав которой определят позднее», — говорится на сайте кабмина.

Победитель также получит информацию о выигрыше в личном кабинете гражданина на едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Кроме того, он получит об этом push-уведомление.

Однако для того, чтобы получить уведомление о призе и предоставлении данных банковской карты для его начисления, гражданину необходимо иметь полную учетную запись ЕПГУ. Также не позднее трех месяцев с даты получения уведомления в личном кабинете нужно указать номер своей банковской карты «Мир».

«После подтверждения банковских реквизитов денежный приз автоматически поступит на счет победителя. Выплаты призов производятся в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша призов», — уточнила пресс-служба.

Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, комментируя принятое решение о проведении лотереи, правительство страны, запуская данную программу, выражает признательность гражданам, которые позаботились о своем здоровье, проявили сознательность и защитили своих близких.

12 августа вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Мохте сообщил, что среди участников онлайн-голосования на предстоящих выборах в Москве разыграют 20 квартир и 100 автомобилей. Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021