Среди вакцинированных от COVID-19 россиян разыграют 100 млн рублей

В России запустят программу поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба российского правительства в среду, 18 августа.

Мероприятие, как уточняется, будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных от COVID-19 граждан на основании данных единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

В лотерее, оператором которой выступит акционерное общество «Гознак», смогут принять участие россияне старше 18 лет. Розыгрыш будет осуществляться на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Его результаты опубликуют там же и в СМИ.

Определять победителей будет компьютер, использующий технологию алгоритма случайной подборки среди тех, кто прошел вакцинацию до момента проведения розыгрыша.

«Всего будет определено 1000 победителей. Каждый получит по 100 тыс. рублей. Итоги лотереи будут утверждаться специальной тиражной комиссией, состав которой определят позднее», — говорится на сайте кабмина.

Победитель также получит информацию о выигрыше в личном кабинете гражданина на едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Кроме того, он получит об этом push-уведомление.

Однако для того, чтобы получить уведомление о призе и предоставлении данных банковской карты для его начисления, гражданину необходимо иметь полную учетную запись ЕПГУ. Также не позднее трех месяцев с даты получения уведомления в личном кабинете нужно указать номер своей банковской карты «Мир».

«После подтверждения банковских реквизитов денежный приз автоматически поступит на счет победителя. Выплаты призов производятся в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша призов», — уточнила пресс-служба.

Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, комментируя принятое решение о проведении лотереи, правительство страны, запуская данную программу, выражает признательность гражданам, которые позаботились о своем здоровье, проявили сознательность и защитили своих близких.

12 августа вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Мохте сообщил, что среди участников онлайн-голосования на предстоящих выборах в Москве разыграют 20 квартир и 100 автомобилей. Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.