20 квартир и 100 автомобилей разыграют среди участников онлайн-голосования в Москве

Розыгрыш 20 квартир и 100 автомобилей пройдет среди участников онлайн-голосования на предстоящих выборах в Москве. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Мохте.

«Будет разыграно среди участников электронного голосования на выборах, которые нам предстоят в сентябре, 100 автомобилей. Также будет возможность у граждан выиграть 20 квартир в Москве. Призываю всех, кто планирует принимать участие в голосовании, сделать это в электронном виде, потому что это удобно, безопасно и, как выясняется, довольно выгодно и интересно»,— сказал он на онлайн-конференции в ТАСС, посвященной запуску программы МТПП «Миллион призов — #ВыбираемВместе».

Как рассказал Мохте, к программе присоединились более 70 компаний, среди них «Магнит», «Пятерочка», «Детский мир», «Азбука вкуса», «Дикси», «Лента», «Спортмастер» и многие аптечные и ресторанные сети.

Программа была запущена перед общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений к Конституции РФ по инициативе предпринимательского сообщества, сертификаты по ней получили более 2 млн москвичей.

Ранее, 4 августа, в Минцифры рассказали, что проголосовать на предстоящих выборах в России дистанционно смогут 10 млн граждан страны.

Со 2 августа в семи российских регионах началась запись на дистанционное электронное голосование. Такой формат будет доступен жителям Москвы, Севастополя, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областей. Обязательным условием для голосования является наличие учетной записи на портале госуслуг, сопоставленной с данными регистра избирателей.

В свою очередь в интервью «Известиям» председатель ЦИК Элла Памфилова пояснила, что список регионов для участия в ДЭГ будет расширяться. Предполагается, что такой формат станет доступен жителям Татарстана и Санкт-Петербурга.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.