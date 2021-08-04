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Дистанционно проголосовать на выборах смогут 10 млн россиян

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Проголосовать на предстоящих выборах в России дистанционно смогут 10 млн граждан страны. Об этом «Известиям» рассказали в Минцифры.

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В этом году в семи регионах РФ будет доступно интернет-голосование

Со 2 августа в семи российских регионах началась запись на дистанционное электронное голосование. Такой формат будет доступен жителям Москвы, Севастополя, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областей. Обязательным условием для голосования является наличие учетной записи на портале Госуслуг, сопоставленной с данными Регистра избирателей.

«По данным ЦИК, на территории семи выбранных субъектов РФ зарегистрированы около 16 млн избирателей, из них 10 млн имеют подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг», — сообщили в Минцифры.

При этом член ЦИК Антон Лопатин в беседе с «Известиями» уточнил, что наибольший интерес к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) проявляют жители Москвы и тех регионов, где такой формат уже применялся.

«Столица не первый год применяет эту технологию, москвичи ее опробовали. В Нижегородской, Курской и Ярославской областях ДЭГ тоже применялось, поэтому и интерес высокий. Другие регионы идут по нарастающей, там интерес будет только повышаться. Жители новых субъектов (Ростовская, Мурманская области и Севастополь. — Ред.) тоже записываются, но пока менее активно», — отметил он.

В свою очередь в интервью «Известиям» председатель ЦИК Элла Памфилова отмечала, что список регионов для участия в ДЭГ со временем будет расширяться. Предполагается, что вскоре такой формат станет доступен жителям Татарстана и Санкт-Петербурга.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 4 августа.

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