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Эксперт назвал оптимальный срок эксплуатации автомобиля

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При появлении мелких поломок или коррозии на новом автомобиле необходимо посчитать, что будет экономически выгоднее — ремонт или продажа авто. Об этом 18 августа агентству «Прайм» сообщил технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.

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«Иногда целесообразней продать трехлетний отечественный автомобиль и приобрести пяти- или семилетний BMW, Volvo или Toyota. Так, если на ремонт машины после каждых 10 тыс. пройденных километров приходится тратить более 15 тыс. рублей за раз, стоит купить подержанное авто старше возрастом, но надежнее», — отметил Максим Рязанов.

По его словам, оптимальный срок эксплуатации автомобилей, произведенных в Корее, России или Китае, составляет от 3 до 5 лет. Дольше прослужат машины из США, Японии и Европы.

13 августа стало известно, что эксперты «Авито Авто» провели опрос и выяснили, автомобили из каких стран-производителей, по мнению российских водителей, ломаются чаще всего.

65% опрошенных россиян отметили, что чаще всего поломки случаются в автомобилях из России, 40% — из Китая. Отличаются также частотой поломок, по мнению респондентов, французские автопроизводители: на них пришлось 10% всех ответов. 8% опрошенных назвали часто ломающимися автомобили из Южной Кореи. Также исследование показало, сколько в среднем россияне тратят на ремонт своего автомобиля в год. Более половины (55%) опрошенных автомобилистов указали, что эта сумма составляет от 10 тыс. до 40 тыс. рублей.

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