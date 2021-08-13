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Российские водители назвали чаще всего ломающиеся автомобили

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Эксперты «Авито Авто» провели опрос и выяснили, автомобили из каких стран-производителей, по мнению российских водителей, ломаются чаще всего.

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Как говорится в пресс-релизе, поступившем 13 августа в редакцию «Известий», 65% опрошенных россиян отметили, что чаще всего поломки случаются в автомобилях из России, 40% — что из Китая. Отличаются также частотой поломок, по мнению респондентов, французские автопроизводители — на них пришлось 10% всех ответов. 8% опрошенных назвали часто ломающимися автомобили из Южной Кореи. Также исследование показало, сколько в среднем россияне тратят на ремонт своего автомобиля в год. Более половины (55%) опрошенных автомобилистов указали, что эта сумма составляет от 10 000 до 40 000 рублей.

Согласно результатам опроса, большинство автовладельцев (48%) в среднем сталкиваются с поломками в своих автомобилях раз в год. 27% опрошенных сообщили, что проблемы в автомобиле встречаются 1-3 раза в год, 12% сталкиваются с поломками более 4 раз в год.

Если говорить о суммах затрат на ремонт своего автомобиля, то в среднем у трети россиян в год этот расход составляет от 10 000 до 20 000 рублей. 26% опрошенных указали примерную сумму от 20 000 до 40 000 рублей, 16% тратят более 40 000 рублей ежегодно. Пятая часть опрошенных отметила, что на ремонт приходится менее 10 000 рублей.

Из результатов исследования также следует, что залогом надежности автомобиля, который будет редко ломаться, по мнению россиян, является регулярное техническое обслуживание — с этим согласны 69% респондентов. 38% опрошенных считают, что проблем с автомобилем зарубежной марки будет меньше.

Среди признаков надежного автомобиля были отмечены: правильное хранение транспортного средства (35%) и небольшой пробег (31%). Кроме того, в автомобиле можно быть уверенным, если он известного бренда, у друзей или знакомых есть позитивный опыт владения, а также если у автомобиля высокие оценки в авторитетных рейтингах, таких как например, Euro NCAP.

17 марта сообщалось, что в 2020 году самыми популярными автомобилями у перекупщиков в Москве стали Lada с долей 10,72%.

Второе место у моделей Mercedes-Benz (7,38%). Первую тройку замыкают машины Volkswagen (6%).

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