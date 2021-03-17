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Эксперты назвали самые популярные автомобили у перекупщиков

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В 2020 году самыми популярными автомобилями у перекупщиков в Москве стали Lada с долей 10,72%. Об этом 17 марта сообщает Autonews со ссылкой на исследование, проведенное экспертами Auto.ru.

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Второе место у моделей Mercedes-Benz (7,38%). Первую тройку замыкают машины Volkswagen (6%).

Что касается самых популярных моделей, то все зависит от возраста автомобиля. Так, среди автомобилей возрастом до двух лет первое место удерживает Toyota Camry. Kio Rio стала самой популярной моделью в рейтинге машин, в возрасте от трех до пяти лет. В свою очередь, Hyundai Solaris лидирует среди автомобилей возрастом от шести до восьми лет. Модель Ford Focus заняла первое место в списке машин, которым исполнилось девять или больше лет.

Отмечается, что средняя стоимость автомобиля у профессиональных продавцов в Москве — 800 тыс. рублей.

12 марта сообщалось, что эксперты «Авито Авто» провели исследование и составили список наиболее востребованных на вторичном рынке автомобилей по итогам января-февраля 2021 года.

Первое место занял Ford Focus. Средняя цена автомобилей этой модели выросла по сравнению с концом прошлого года на 5,7% и составляет 307 000 рублей. На втором месте — Hyundai Solaris со средней ценой 598 999 рублей (+6,0% за последние два месяца), а на третьем месте находится Kia Rio со средней ценой 607 000 рублей (+4,8% за последние два месяца).

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