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Москвичей предупредили о возвращении жары

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Жаркая погода вернется в Москву 19 и 20 августа. Температура воздуха может подняться до +29 градусов. Об этом 18 августа рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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«В пятницу погода будет летней, на пять градусов выше нормы. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. В субботу уже дождь. Температура в Москве в субботу — 20–25 градусов. Пятница будет исключением из-за теплого сектора», — рассказал Вильфанд «РИА Новости».

Как добавил научный руководитель Гидрометцентра, температура воздуха в Москве и Подмосковье с 19 августа начнет увеличиваться. В Московской области она может подняться до +31 градуса, однако ожидаются дожди.

Вильфанд уточнил, что повышение температура следует также ожидать жителям Тверской, Ивановской, Ярославской, Костромской и Рязанской областей.

В среду, 18 августа, температура воздуха в Москве может подняться до +30 градусов, а во второй половине дня ожидаются грозы и ливни.

«Сегодня к столичному региону с запада приблизится холодный атмосферный фронт, под его влиянием во второй половине дня в Москве начнутся дожди и будут греметь грозы. Местами они ожидаются сильными — могут принести до четверти месячной нормы осадков — порядка 20 мм», — рассказала ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Ранее в этот день ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал «Известиям», что тепло в Центральной России сохранится еще на пару дней, а затем начнется снижение температуры. Так, например, на следующей неделе, 24–25 августа, в Москве будет уже 16 градусов днем и 11 градусов ночью, добавил Старков.

16 августа метеорологи спрогнозировали москвичам 17–18 августа превышение температурной нормы на 7–8 градусов.

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