Метеоролог посоветовал не ждать летней погоды

В Центральной России еще буквально пару дней будет тепло, после чего начнется понижение температуры, рассказал «Известиям» ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

«Скоро станут заметны первые признаки осени. Среднесуточная температура будет около 15 градусов. Возвращения лета уже можно не ждать», — отметил эксперт.

Так, например, на следующей неделе, 24–25 августа, в Москве будет уже 16 градусов днем и 11 градусов ночью.

По словам Леонида Старкова, раннюю осень встретят и жители Северо-Западного региона России, в первую очередь Санкт-Петербурга. Произойдет это тоже через несколько дней.

«17 августа — последний по-настоящему теплый день для этих мест. Не только поменяется характер погоды, но и произойдет смена климатического сезона. Атмосфера перестраивается на осенние рельсы. Над Северной Европой формируется глубокая область пониженного давления, похолодание уже почувствовали на Британских островах, в Скандинавии. Через два–три дня оно придет в Северную столицу. Погода станет типичной для этого города: облачной, с низким небом и умеренным ветром с Финского залива. Дневная температура уже не сможет достигнуть 20 градусов», — рассказал Леонид Старков.

Как объяснил ученый, в метеорологии началом осени считается переход среднесуточной температуры через отметку 15 градусов в сторону понижения. Это случается как раз в последней декаде августа.

При этом в России много регионов, где лето продолжается даже в сентябре: на юге Европейской части, Сибири, Дальнего Востока. Иногда система дает сбой, но в этом году должно обойтись без погодных сюрпризов.

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Нелетняя погода: как скоро наступит осень