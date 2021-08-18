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Метеоролог посоветовал не ждать летней погоды

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В Центральной России еще буквально пару дней будет тепло, после чего начнется понижение температуры, рассказал «Известиям» ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

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«Скоро станут заметны первые признаки осени. Среднесуточная температура будет около 15 градусов. Возвращения лета уже можно не ждать», — отметил эксперт.

Так, например, на следующей неделе, 24–25 августа, в Москве будет уже 16 градусов днем и 11 градусов ночью.

По словам Леонида Старкова, раннюю осень встретят и жители Северо-Западного региона России, в первую очередь Санкт-Петербурга. Произойдет это тоже через несколько дней.

«17 августа — последний по-настоящему теплый день для этих мест. Не только поменяется характер погоды, но и произойдет смена климатического сезона. Атмосфера перестраивается на осенние рельсы. Над Северной Европой формируется глубокая область пониженного давления, похолодание уже почувствовали на Британских островах, в Скандинавии. Через два–три дня оно придет в Северную столицу. Погода станет типичной для этого города: облачной, с низким небом и умеренным ветром с Финского залива. Дневная температура уже не сможет достигнуть 20 градусов», — рассказал Леонид Старков.

Как объяснил ученый, в метеорологии началом осени считается переход среднесуточной температуры через отметку 15 градусов в сторону понижения. Это случается как раз в последней декаде августа.

При этом в России много регионов, где лето продолжается даже в сентябре: на юге Европейской части, Сибири, Дальнего Востока. Иногда система дает сбой, но в этом году должно обойтись без погодных сюрпризов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Нелетняя погода: как скоро наступит осень

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