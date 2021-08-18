Фронтовые бомбардировщики Су-34 испытали в связке с новейшими ракетами Х-35У

Минобороны завершило работы по интеграции новейших противокорабельных ракет Х-35У и фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

Эту связку длительное время тестировали в самых разных природных и погодных условиях. Финальным этапом испытаний Су-34 с ракетами Х-35У стали боевые пуски, которые бомбардировщики произвели на Дальнем Востоке летом нынешнего года. Их результаты признаны успешными.

Новейшие противокорабельные ракеты испытывали экипажи 277-го бомбардировочного авиаполка, который базируется на аэродроме Хурба под Комсомольском-на-Амуре.

По словам собеседников «Известий», работы по интеграции Х-35У начались еще в 2018-м. Спустя год новейшие ракеты для опытно-боевой эксплуатации поступили на вооружение 277-го полка Восточного военного округа. Именно на экипажи Су-34 из Хурбы легла основная работа по интеграции ракет. Позже к работам присоединились их коллеги 2-го смешанного авиаполка Центрального военного округа (ЦВО).

Противокорабельные ракеты Х-35У имеют дальность полета свыше 250 км и при весе 550 кг массу боевой части 145 кг. Этого достаточно, чтобы потопить средний корабль или серьезно повредить крупный. Изделие получило комбинированную систему наведения: на маршевом участке полета ракета использует инерциальную навигационную систему и радиовысотомер, а при выходе в заданный район задействует активную радиолокационную головку самонаведения.

Су-34 — самый современный российский истребитель-бомбардировщик, способный решать широкий спектр задач. Он был спроектирован на основе истребителя Су-27, от которого ему достались мощные турбореактивные двигатели АЛ-31Ф с форсажными камерами. Самолет оснащен радиолокационной станцией Ш-141, способной обнаруживать как наземные, так и воздушные цели. Су-34 может не только поражать объекты на земле и на море, но и в определенных условиях вести воздушный бой.

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