Обыграть в «Сухого»: Су-34 испытали «морских убийц»

Минобороны завершило работы по интеграции новейших ракет Х-35У и фронтовых бомбардировщиков Су-34 . Эту связку длительное время тестировали в самых разных природных и погодных условиях. Результаты испытаний показали эффективность применения боеприпаса с этого типа самолетов . На сегодня систем, способных надежно перехватывать такие ракеты, не существует, отмечают эксперты.

Проверено Арктикой

Финальным этапом испытаний Су-34 с ракетами Х-35У стали боевые пуски, которые бомбардировщики произвели на Дальнем Востоке летом нынешнего года . Их результаты признаны успешными, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Новейшие противокорабельные ракеты испытывали экипажи 277-го бомбардировочного авиаполка, который базируется на аэродроме Хурба под Комсомольском-на-Амуре.

По словам собеседников «Известий», работы по интеграции Х-35У начались еще в 2018-м. Спустя год новейшие ракеты для опытно-боевой эксплуатации поступили на вооружение 277-го полка Восточного военного округа. Именно на экипажи Су-34 из Хурбы легла основная работа по интеграции ракет. Позже к работам присоединились их коллеги 2-го смешанного авиаполка Центрального военного округа (ЦВО).

Обыграть в Сухого_1 Противокорабельная ракета Х-35 на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

В апреле нынешнего года российское военное ведомство заявило, что экипажи бомбардировщиков ЦВО в Мурманской области нанесли удары по морским целям ракетами «воздух-поверхность» . Как сообщали «Известия», группа Су-34 перебазировалась с аэродрома Шагол Челябинской области на одну из авиабаз Северного флота в Заполярье. Самолеты провели комплекс тестовых полетов на разных высотах и в различных погодных условиях. Кроме того, экипажи отработали боевое применение оружия в арктических условиях и подтвердили возможность выполнять длительные самостоятельные полеты над морем. Проверку тогда прошел и практически весь арсенал новейших истребителей-бомбардировщиков.

— С такими ракетами бомбардировщики приобретают совсем другие возможности по борьбе с морскими целями , — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Они смогут успешно атаковать не только одиночные боевые корабли, но и крупные соединения. От массированного залпа таких боеприпасов нет надежной защиты до сих пор. Не зря ими вооружают наши современные корветы и береговые комплексы.

Обыграть в Сухого_2 Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 во время взлета Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Эксперт отметил, что сейчас в строю находится более сотни Су-34. С новыми ракетами все они будут способны бороться с любым противником в прибрежной зоне России .

— До некоторой степени их можно считать наследниками идей морской ракетоносной авиации советского периода. Самолеты с современными противокорабельными ракетами — очень мобильное средство, их можно быстро перебросить на любое направление, — отметил Дмитрий Болтенков.

Смертельная связка

Противокорабельные ракеты Х-35У имеют дальность полета свыше 250 км и при весе 550 кг массу боевой части 145 кг. Этого достаточно, чтобы потопить средний корабль или серьезно повредить крупный . Изделие получило комбинированную систему наведения: на маршевом участке полета ракета использует инерциальную навигационную систему и радиовысотомер, а при выходе в заданный район задействует активную радиолокационную головку самонаведения.

Перехватить такие боеприпасы крайне сложно. Ракета приближается к цели на высоте не более 10–15 м, а на финальном этапе снижается до четырех . Благодаря этому радиолокационные средства противника не могут своевременно ее обнаружить, и у систем ПВО не остается достаточно времени на реакцию.

Су-34 — самый современный российский истребитель-бомбардировщик, способный решать широкий спектр задач. Он был спроектирован на основе истребителя Су-27, от которого ему достались мощные турбореактивные двигатели АЛ-31Ф с форсажными камерами. Самолет оснащен радиолокационной станцией Ш-141, способной обнаруживать как наземные, так и воздушные цели. Су-34 не только может поражать объекты на земле и на море, но и в определенных условиях вести воздушный бой .

Уникальная особенность Су-34 — кабина, в которой летчик и штурман сидят рядом, а не друг за другом , как на остальных двухместных боевых самолетах. Рабочие места экипажа комфортны с учетом того, что бомбардировщик может находиться в воздухе длительное время. Кроме того, кабина самолета получила дополнительную броню , что позволяет атаковать цели с малых высот.

Как сообщали «Известия», Минобороны планирует разместить эскадрилью истребителей-бомбардировщиков Су-34 на аэродромах архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новосибирские острова . На аэродромах Нагурская и Темп создают всю необходимую инфраструктуру для их базирования, включая закрытые теплые ангары для размещения и обслуживания. Предусмотрены также открытые места стоянки для самолетов-заправщиков Ил-78 и военно-транспортных Ил-76. Многоцелевые боевые машины смогут вести патрулирование, разведку и наносить удары высокоточным оружием .

Ранее начальник штаба 45-й армии ВВС и ПВО генерал-майор Игорь Чуркин заявил, что совершенствование аэродромной сети в Арктике значительно повышает возможности применения авиации Северного флота. Она сможет контролировать воздушное пространство в районе Северного морского пути и позволит обеспечить безопасность этой транспортной артерии с воздуха.