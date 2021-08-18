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Афганские студенты попросили вернуть их на учебу в Россию

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Обучавшиеся в российских вузах студенты из Афганистана и зачисленные в них абитуриенты обратились к Россотрудничеству с письмом, попросив обеспечить им возможность продолжить очные занятия в РФ (есть в распоряжении «Известий»).

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Как отметили молодые люди (письмо от лица 870 человек лично подписали 80 студентов), отсутствие стабильного интернета на большей территории Афганистана, перешедшем на днях под власть запрещенного в РФ движения «Талибан», сделало дистанционную учебу невозможной.

Один из представителей студентов Саид Хасибулла Гардизи рассказал «Известиям», что желающие обучаться в России афганцы не раз обращались со своими проблемами к представителю Россотрудничества в Кабуле, но каждый раз получали ответ, что препятствием для их приезда в Россию является ситуация с COVID-19 в Афганистане.

Между тем, как отмечается в письме, пандемия COVID-19, прервавшая образование иностранцев в РФ, не стала помехой, чтобы принять на учебу в этом году 40 абитуриентов афганского минобороны и пустить в Россию на время чемпионата Евро-2020 афганских болельщиков.

«Почему студенты не могут уехать на учебу? Весь мир стал свидетелем ужасной вирусной ситуации в Индии. Однако граница между Индией и Россией открыта. Чем же Афганистан провинился?» — отметили афганцы в своем обращении.

В Россотрудничестве «Известиям» пообещали еще раз обратить внимание российских властей на проблему студентов из республики.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Заверительная грамота: афганские студенты просятся в Россию

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