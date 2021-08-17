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Опрос показал недоверие украинцев Зеленскому

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Граждане Украины больше доверяют Вооруженным силам и меньше всего власти, в том числе президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг».

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На пресс-конференции во вторник, 17 августа, директор центра Дмитрий Дмитрук уточнил, что уровень доверия к Вооруженным силам страны составляет 34,6%, к ветеранам военной операции в Донбассе — 34,2%, а также волонтерам — 36,2%.

Он также уточнил, что в условиях пандемии украинцы доверяют врачам, однако не имеют доверия к минздраву. Кроме того, по словам директора центра, граждане традиционно не доверяют властям.

Также Дмитрук сообщил о «негативном балансе» доверия к Зеленскому (минус 31%), Национальному банку Украины (минус 42%), кабинету министров (минус 58%), Верховной раде (минус 61,8%).

Во вторник итоги своего опроса также опубликовала социологическая служба центра Разумкова. Так, треть украинцев заявила, что Зеленский вызывает у них преимущественно негативные эмоции.

Что касается профессионального опыта и компетентности президента, 53,9% опрошенных ответили, что низко оценивают Зеленского по этим направлениям, 19% опрошенных — высоко.

Ранее другой опрос, проведенный с 24 июля по 1 августа этого года, выявил, что деятельность Зеленского не одобряют 56,1% граждан страны. Так, эксперты отмечают снижение уровня поддержки деятельности главы государства: в июне текущего года этот показатель составлял 34,1%.

25 июня Зеленский не дал точного ответа о своем намерении баллотироваться на второй срок. Срок его полномочий истекает в 2024 году.

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