Работой Зеленского довольны менее 30% украинцев

Деятельность президента Украины Владимира Зеленского не одобряет 56,1% граждан страны, следует из всеукраинского исследования общественного мнения, который провел Киевский международный институт социологии.

Проведенный с 24 июля по 1 августа соцопрос показал, что работу украинского лидера одобряет 29,3% украинцев. Так, эксперты отмечают снижение уровня поддержки деятельности главы государства — в июне текущего года этот показатель составлял 34,1%.

При этом за проведение досрочных президентских выборов выступают 43,2% граждан. Проведение досрочных парламентских выборов поддерживает большее число респондентов — 48,7% против 38,3% тех, кто не поддерживает

Как уточнили в институте, соцопрос проводился методом личного интервью. В нем приняли участие 2028 респондентов старше 18 лет, проживающих в 105 населенных пунктах всех подконтрольных регионов Украины.

Ранее, 9 июля, МИД России опубликовал доклад, в котором говорилось о том, что с избранием Зеленского на пост президента страны население Украины рассчитывало на положительные трансформации различных сфер общественной жизни, однако этого не произошло. Напротив, как указали в ведомстве, «политика нового украинского руководства не просто осталась такой же, как и при бывшем президенте Петре Порошенко, но и усугубила имеющиеся проблемы».

В декабре прошлого года Центр Разумкова провел, который показал, что более 40% украинцев назвали действующего президента страны главным разочарованием 2020 года среди политиков.