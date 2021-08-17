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В Москве обсудили программу «санитарного щита» России

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Своевременный прогноз и развитие экспресс-диагностики является одним из главных направлений программы «санитарного щита» России. Об этом во вторник, 17 августа, заявили эксперты, участвующие в обсуждении.

«То, что стало очевидно медикам, — система здравоохранения и образования должна меняться. Нам необходимы новые образовательные программы. Данная пандемия была примером, когда независимо от своих специальностей неврологи, гинекологи, травматологи начинали работать в иммуно-ковидных госпиталях , а это значит, что от нас требуют для всех специальностей дополнительные базовые знания по инфекциям», — отметил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

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Кроме того, по мнению медиков, важно проводить разъяснительную работу с населением: объяснять опасность вирусов, а также рассказывать о способах победить пандемию.

Создать «санитарный щит» России, который защитит страну от эпидемиологических шоков, поручил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 апреля. Тогда он подчеркнул, что страна должна быть готова разрабатывать собственные тест-системы для любых инфекций в течение четырех дней.

Также глава государства указал на необходимость обеспечения независимости страны в производстве вакцин, субстанций для фармацевтики, лекарств от инфекций с максимальным использованием российского оборудования.

Позднее, 3 июня, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия с созданием «санитарного щита» станет территорией безопасности для здоровья граждан и сможет реагировать на новые биологические вызовы, опережая их возникновение. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала продлить проект создания «санитарного щита», на данный момент рассчитанный до 2024 года, до 2030-го.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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