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В России началось производство кроссовера Genesis GV70

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Калининградский завод «Автотор» начал производство нового среднеразмерного кроссовера Genesis GV70. Об этом 17 августа сообщает «Автостат».

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В России новый Genesis GV70 будет предлагаться с тремя двигателями: двумя бензиновыми и одним дизельным агрегатом. Бензиновая линейка будет представлена турбированными агрегатами семейства T-GDI — 2,5-литровым мотором, развивающим 249 л.с. и 3,5-литровым двигателем мощностью 379 л.с. Также Genesis GV70 будет доступен с 2,2-литровым дизельным агрегатом, развивающим 199 л.с. Двигатели будут сочетаться с восьмиступенчатой АКП и системой полного привода.

Уже в базовой версии автомобиль оснащается 10 подушками безопасности, системой помощи при трогании на подъеме, полностью светодиодной оптикой, датчиком света, системой переключения режимов движения Drive Mode, двухзонным климат-контролем, приборной панелью Supervision с восьмидюймовым цветным экраном, трехступенчатым подогревом передних сидений, креслом водителя с электрорегулировками в восьми направлениях и электрорегулировкой поясничного подпора в четырех направлениях, навигационной системой, аудиосистемой, камерой заднего вида. Стоимость модели начинается от 4 150 000 рублей.

20 апреля сообщалось, что Genesis представила первую электрическую модель бренда — седан G80.

Благодаря аккумулятору емкостью 87,2 кВт·ч максимальный запас хода электрического G80 на одном заряде составляет 427 км, а зарядка аккумулятора с 10 до 80% с помощью зарядного устройства мощностью 350 кВт занимает менее 22 минут.

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