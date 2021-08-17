Возросло число погибших в ДТП с маршруткой в Кабардино-Балкарии
Трое человек погибли в ДТП с участием маршрутки в Кабардино-Балкарии. Об этом во вторник, 17 августа, сообщается на сайте «МВД Медиа».
Изначально сообщалось о двух погибших и семи пострадавших.
«В результате происшествия, по предварительной информации, травмы, несовместимые с жизнью, получили трое человек, в лечебные учреждения доставлены девять человек, в том числе водитель и пассажир иномарки», — говорится в сообщении.
Уточняется, что авария произошла во вторник в Баксанском районе республики на 44-м км автодороги Прохладный — Эльбрус. Столкнулись маршрутка, следовавшая по маршруту Нальчик — Исламей, иномарка Toyota Camry и автогрейдер.
По предварительным данным, водитель японского седана не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутную маршрутку. От удала микроавтобус столкнулся с движущимся впереди автогрейдером.
В пресс-службе регионального ГИБДД уточнили, что в результате аварии погибли водитель и два пассажира маршрутки.
В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции и республиканского главка МЧС. Точные причины аварии устанавливаются.