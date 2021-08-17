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Возросло число погибших в ДТП с маршруткой в Кабардино-Балкарии

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Трое человек погибли в ДТП с участием маршрутки в Кабардино-Балкарии. Об этом во вторник, 17 августа, сообщается на сайте «МВД Медиа».

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Изначально сообщалось о двух погибших и семи пострадавших.

«В результате происшествия, по предварительной информации, травмы, несовместимые с жизнью, получили трое человек, в лечебные учреждения доставлены девять человек, в том числе водитель и пассажир иномарки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что авария произошла во вторник в Баксанском районе республики на 44-м км автодороги Прохладный — Эльбрус. Столкнулись маршрутка, следовавшая по маршруту Нальчик — Исламей, иномарка Toyota Camry и автогрейдер.

По предварительным данным, водитель японского седана не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутную маршрутку. От удала микроавтобус столкнулся с движущимся впереди автогрейдером.

В пресс-службе регионального ГИБДД уточнили, что в результате аварии погибли водитель и два пассажира маршрутки.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции и республиканского главка МЧС. Точные причины аварии устанавливаются.

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