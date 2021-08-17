Два человека погибли в ДТП с автобусом в Кабардино-Балкарии
Два человека погибли, семь пострадали в результате аварии с участием автобуса в Кабардино-Балкарии. Об этом во вторник, 17 августа, сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД России.
ДТП произошло в Баксанском районе на автодороге А-158 «Прохладный — Эльбрус» в зоне производства дорожных работ. Там столкнулись три транспортных средства, в том числе автобус «ГАЗ».
По предварительной информации, погибли два человека, еще семь получили различные травмы.
Причины аварии устанавливаются.
Ранее в этот день один человек погиб и семь пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Тамбовской области. Боковое столкновение автомобилей с последующим опрокидыванием микроавтобуса произошло на 343-м км автодороги Р-119.