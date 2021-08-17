Один человек погиб и семь пострадали в ДТП под Тамбовом

Один человек погиб и семь пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Тамбовской области, сообщила во вторник, 17 августа, пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«В 00:30 (совпадает с мск) 17.08.2021 года в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии», — говорится в сообщении.

Боковое столкновение автомобилей с последующим опрокидыванием микроавтобуса произошло на 343 километре автодороги Р-119. В результате аварии пострадало 8 человек, из них один скончался. Всех пострадавших отправили в Мичуринскую центральную районную больницу.

На месте ДТП работала пожарно-спасательная часть № 26.

Отмечается, что розлива топлива не произошло.

Ранее, 15 августа, два человека погибли и трое пострадали в результате лобового столкновения на полосе встречного движения в Красноярском крае. По данным красноярских СМИ, за рулем автомобиля, выехавшего на встречку, находился 27-летний молодой человек.