Эксперт назвал цели продления льготной семейной ипотеки

Продление правительством России льготной семейной ипотеки до конца 2023 направлено в том числе на поддержку строительного комплекса в регионах. Об этом заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко во вторник, 17 августа.

«Более длинные сроки по программе вносят больше ясности по бизнес-планам девелоперов», — добавил он.

По словам эксперта, дифференциал ставок по обычной ипотеке и ипотеке с господдержкой будет стимулировать спрос — особенно в тех семьях, где есть накопления на первый взнос.

Ранее в этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлилении льготной семейной ипотеки до конца 2023 года, которую распространят на семьи с одним ребенком.

Программа субсидирования ипотечных ставок должна была завершиться 1 июля 2021 года, но президент России Владимир Путин в июне заявил, что ее необходимо продлить минимум на год — до 1 июля 2022 года. Программа действует по новым условиям — была повышена ставка до 7% и установлена предельная сумма кредита для всех регионов в 3 млн рублей.

Российский лидер отмечал, что льготную семейную ипотеку распространят и на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года.

По данным отчета «Топ-20 ипотечных банков в первом полугодии 2021 года», подготовленного аналитическим центром «Дом.РФ» совместно с Frank RG в конце июля, за первые шесть месяцев этого года ипотечными программами с госучастием воспользовались 292 тыс. российских семей, общая сумма кредитов составила 959 млрд рублей.

Еще свыше 73 тыс. семей получили выплату в 450 тыс. рублей на погашение ипотеки при рождении третьего или последующего ребенка.

Семьи с детьми имеют право на материнский капитал в 484 тыс. рублей при рождении первого и еще 156 тыс. рублей — при рождении второго ребенка. Эти средства можно вложить в покупку жилья или погашение ипотеки. При рождении третьего ребенка семья имеет право на выплату в 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита.