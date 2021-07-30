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За полгода почти 300 тыс. семей взяли ипотеку с господдержкой

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За первые шесть месяцев 2021 года ипотечными программами с государственным участием воспользовались 292 тыс. российских семей, общая сумма кредитов составила 959 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные отчета «Топ-20 ипотечных банков в первом полугодии 2021 года», подготовленного аналитическим центром «Дом.РФ» совместно с Frank RG.

Еще более 73 тыс. семей получили выплату в 450 тыс. рублей на погашение ипотеки при рождении третьего или последующего ребенка, говорится в документе.

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«Реализуемые по поручению президента льготные ипотечные программы поддержали доступность жилья в стране, особенно на пике неопределенности в разгар пандемии коронавируса», — сказал руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.

По мере завершения кризисных явлений в экономике акценты в реализации госпрограмм смещаются, отметил он.

«На первый план вновь выходят структурные вызовы — в первую очередь демографические. Именно поэтому была расширена мера по поддержке семей с детьми. С июля этого года кредит по льготной ставке до 6% в рамках программы «Семейной ипотеки» могут получить не только семьи с двумя детьми, но и с одним ребенком», — указал Гольдберг.

Помимо льготных ипотечных программ, в стране реализуется ряд мер по повышению доступности жилья для граждан. В частности, два налоговых вычета: при покупке жилья (до 260 тыс. рублей на человека) и за проценты по ипотеке (до 390 тыс. рублей). Семьи с детьми имеют право на материнский капитал в 484 тыс. рублей при рождении первого и еще 156 тыс. рублей при рождении второго ребенка (эти деньги можно вложить в покупку жилья или погашение ипотечного кредита). Также при рождении третьего ребенка семья имеет право на выплату в 450 тыс. рублей на погашение ипотеки, напомнили в «Дом.РФ».

По данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, в первом полугодии 2021 года в Москве был зафиксирован исторический рекорд по количеству зарегистрированных ипотечных договоров на рынке жилья — более 50 тыс.

Предыдущее максимальное значение зарегистрировали в первом полугодии 2019 года — тогда было свыше 42 тыс. договоров. В январе–июне 2020 года было 38 184 договора.

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