Государственный переворот на Украине в 2014 году был реализацией проекта «Украина как Антироссия». Такое мнение 17 августа высказал бывший президент Украины Виктор Янукович.

«Государственный переворот, произошедший в 2014 году, не был результатом нашей «мягкости». Он был предопределен реализацией проекта «Украина как Антироссия», и если мы примем этот постулат как данность, то всё станет на свои места», — говорится в обращении Януковича, опубликованном его пресс-секретарем Юрием Кирасиром в Facebook.

Как отметил Янукович, сигналом к захвату власти стал перенос сроков подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом (ЕС).

«Под давлением Запада мы оказались в ситуации, когда понимание преждевременности подписания соглашения об ассоциации наталкивалось на стремление наших противников любой ценой продавить это решение», — добавил бывший украинский лидер.

Говоря о причинах переворота, Янукович отметил, что партнерские отношения Киева и Москвы всегда рассматривались как угроза. Поэтому нарастание внутриполитической напряженности на Украине и перерастание ее в открытый конфликт между оппозицией и действующей властью был лишь вопросом времени.

Также Янукович заявил, что нынешняя украинская власть желает ухудшения отношения между Москвой и Вашингтоном. По мнению бывшего президента Украины, эта политика не имеет перспектив, так как разрядка в отношениях России и США неизбежна.

22 июня президент России Владимир Путин заявил, что многие страны были поставлены перед ультиматумом — быть с Россией или с Западом. Эта политика привела к украинской трагедии 2014 года. Путин считает ультиматум началом трагедии. Он также отметил, что действующий тогда президент Украины был согласен с требованиями оппозиции.

21 ноября 2013 года сторонники евроинтеграции вышли на майдан Незалежности (площадь Независимости) в Киеве после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже на площади стали происходить стычки между радикалами и силовиками. 20 февраля на площади произошла стрельба, в ходе которой погибли 53 человека. Власти Украины возложили ответственность за произошедшее на режим возглавлявшего тогда страну Виктора Януковича. При этом бывший украинский лидер подчеркивал, что стрельба была спланирована радикалами для свержения легитимного руководства страны.

В результате смены власти, произошедшей в феврале 2014 года, Янукович покинул страну. Украину возглавил Петр Порошенко, который начал курс на евроинтеграцию и разрыв связей с Россией.