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Запасы газа в подземных хранилищах Украины оказались на 30 процентов ниже прошлогодних

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Запасы газа в украинских подземных хранилищах снизились на 30% по сравнению с прошлым годом. Это следует из данных компании «Укртрансгаз».

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15 августа в хранилищах на Украине было 17,6 млрд кубометров сырья, то есть 57% от возможного объема. В прошлом году хранилища были заполнены на 77,1% — в них было 23,8 млрд кубометров сырья, отмечает 17 августа «РИА Новости».

Ранее, 5 августа, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что у властей Украины есть стратегия энергетической безопасности, так что после запуска газопровода «Северный поток – 2» (СП—2) страна без газа не останется.

При этом Данилов отметил, что Киев не должен расслабляться, добавив, что Россия для Украины якобы — постоянный и ежеминутный риск.

13 июня советница украинского министра энергетики Елена Зеркаль заявила, что газ на Украине существенно подорожает, а газохранилища потеряют свою привлекательность, если Россия прекратит транзит через страну. По словам Зеркаль, если зимой транзит газа прервется, то газ станет очень дорогим.

Москва и Киев в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому «Газпром» гарантирует прокачку 65 млрд куб. м газа в первый год и по 40 млрд куб. м в последующие четыре года. Договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.

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