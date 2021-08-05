В СНБО заверили, что после запуска СП-2 Украина не останется без газа

У властей Украины есть стратегия энергетической безопасности, так что после запуска газопровода «Северный поток – 2» страна без газа не останется. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью изданию «Новое время», опубликованном 5 августа.

«Сразу скажу: без газа Украина точно не останется. У нас есть четкое понимание и стратегия нашей энергетической безопасности [после запуска СП-2], и мы все эти вопросы отрабатываем. Что до действий РФ, то надо понимать, что у них есть собственные выборы, которые будут 19 сентября, и очень многие процессы, которые сегодня происходят, в том числе громкие заявления Российской Федерации, имеют свою внутреннюю политическую причину», — сказал он.

При этом Данилов отметил, что Киев не должен расслабляться, добавив, что Россия для Украины — постоянный и ежеминутный риск.

На Украине неоднократно представляли сценарии, которые могли бы помешать строительству газопровода. Так, 23 июля вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина назвала компенсации Киеву из-за последствий достройки газопровода.

По ее словам, Украина должна получить «гарантии, а не договоренности», касающиеся «территориальной целостности и суверенитета». Также украинская сторона требует выполнение обязательств Евросоюза по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС.

В свою очередь, российский сенатор Алексей Пушков назвал «позицией нахлебника» ожидания украинских властей гарантий в случае запуска СП-2. Он отметил, что никто не обязан давать Украине деньги, кредиты и гарантии.

22 июля бывший депутат Верховной рады Анна Гопко также обвинила страны Запада в том, что они заключили соглашение, которое не дает Киеву никаких гарантий. По ее словам, страна не получила гарантий в плане перспектив членства в НАТО, а также укрепления обороноспособности страны.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию. При этом США рассчитывают вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.