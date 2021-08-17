Директор «Вектора» спрогнозировал состав следующих антиковидных вакцин

Чтобы достичь коллективного иммунитета, следует модернизировать антиковидные вакцины по аналогии с противогриппозными, считает директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

«Коллективный иммунитет сформировать можно. Но вирус мутирует. Если мы используем вакцины на основе уханьского варианта, насколько этот иммунитет будет эффективным, когда придет «Дельта»? Этот вопрос требует особого изучения. Но я уверен, что тот иммунитет, который формируется после перенесенного заболевания, не менее эффективен, чем при вакцинации. Другой вопрос, что это небезопасный способ сформировать иммунитет. Правильнее всего было бы поступать, как с сезонным гриппом, — применять вакцины, построенные на основе актуальных штаммов», — отметил Ринат Максютов.

Специалист уверен, что в скором времени ежегодно или два раза в год комитет ВОЗ будет принимать решение об изменении состава вакцин в части штаммов для получения популяционного иммунитета. И состав антиковидных вакцин будет меняться по аналогии с вакцинами против гриппа.

«Следующие антиковидные вакцины будут содержать сразу два-три штамма, — полагает Ринат Максютов. — Впрочем, все будет зависеть от того, что именно будет циркулировать.

Вот сейчас я бы принимал решение делать вакцину на основе штамма «Дельта» с тем пониманием, что будущие эволюционные варианты произойдут именно от него. Если же в процессе эволюции SARS-CoV-2 разделится на различные линии, то можно делать вакцину, включая разные штаммы. Реализовать это несложно».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Следующие антиковидные вакцины будут содержать сразу два-три штамма»