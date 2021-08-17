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Директор «Вектора» спрогнозировал состав следующих антиковидных вакцин

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Чтобы достичь коллективного иммунитета, следует модернизировать антиковидные вакцины по аналогии с противогриппозными, считает директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

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«Коллективный иммунитет сформировать можно. Но вирус мутирует. Если мы используем вакцины на основе уханьского варианта, насколько этот иммунитет будет эффективным, когда придет «Дельта»? Этот вопрос требует особого изучения. Но я уверен, что тот иммунитет, который формируется после перенесенного заболевания, не менее эффективен, чем при вакцинации. Другой вопрос, что это небезопасный способ сформировать иммунитет. Правильнее всего было бы поступать, как с сезонным гриппом, — применять вакцины, построенные на основе актуальных штаммов», — отметил Ринат Максютов.

Специалист уверен, что в скором времени ежегодно или два раза в год комитет ВОЗ будет принимать решение об изменении состава вакцин в части штаммов для получения популяционного иммунитета. И состав антиковидных вакцин будет меняться по аналогии с вакцинами против гриппа.

«Следующие антиковидные вакцины будут содержать сразу два-три штамма, — полагает Ринат Максютов. — Впрочем, все будет зависеть от того, что именно будет циркулировать.

Вот сейчас я бы принимал решение делать вакцину на основе штамма «Дельта» с тем пониманием, что будущие эволюционные варианты произойдут именно от него. Если же в процессе эволюции SARS-CoV-2 разделится на различные линии, то можно делать вакцину, включая разные штаммы. Реализовать это несложно».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Следующие антиковидные вакцины будут содержать сразу два-три штамма»

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