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Глава Минвостока спрогнозировал объемы выдачи земель в Арктике

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До конца года Минвостокразвития планирует выдать около 2 тыс. га в Арктике, заявил в интервью «Известиям» заявил глава ведомства Алексей Чекунков.

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«Мы планируем менее 2 тыс. га выдать до конца года в Арктике. На Дальнем Востоке уже получено 65 тыс. га, всего более 90 тыс. заявлений. Требования довольно низкие: нужно вложить в освоение земли более 30 тыс. рублей. Это невысокая планка, для того чтобы получить ее в собственность», — сказал министр.

Инициативу выдачи гражданам гектаров, не всегда бесплатных, подхватили многие регионы, напомнил глава Минвостока. Для большей эффективности программы, по его мнению, следует учитывать особенности каждого субъекта.

«Там, где земля имеет более высокую коммерческую ценность, более востребована, там за нее предусмотрена некая стоимость. Если регионы не такие большие, как субъекты ДФО, можно предусмотреть и некую конкурентность. Очевидно, что гектар на Красной площади, или гектар в Подмосковье, на Рублево-Успенском шоссе, должен стоить дороже, чем гектар, например, на Чукотке», — подчеркнул Алексей Чекунков.

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