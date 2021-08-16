Прямой эфир
Мир
Белый дом анонсировал выступление Байдена по ситуации в Афганистане
Экономика
Аналитики спрогнозировали обвал цен на золото
Общество
В Крыму обсудили строительство дамбы для защиты Керчи от паводков
Мир
Талибы гарантировали амнистию афганским силовикам
Происшествия
Рейс Симферополь — Белгород готовится к экстренной посадке в Москве
Туризм
В Сочи предложили не строить гостиницы с классификацией меньше трех звезд
Мир
Новый премьер Молдавии заявила о важности диалога с Россией
Мир
Число жертв наводнений в Турции увеличилось до 72
Мир
Потерпевший крушение самолет ВВС Афганистана столкнулся с МиГ-29

Мужчина и ребенок пострадали в ДТП на востоке Москвы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Водитель и ребенок-пешеход пострадали в результате ДТП на востоке Москвы. Об этом 16 августа сообщил источник в экстренных службах.

Скорость — вето: в России выросло число ДТП с тяжелыми последствиями
Каждого четвертого ребенка из попавших под колеса сбивают на регулируемом пешеходном переходе

«В районе дома 19 по Верхней Первомайской улице произошло столкновение двух автомобилей. Пострадал водитель одного из них и ребенок-пешеход, на которого отбросило машину», — рассказал источник ТАСС.

Пострадавших осматривают медики. Обстоятельства ДТП в данный момент устанавливаются.

Ранее в этот день в пресс-службе подмосковного управления ГИБДД рассказали, что с начала 2021 года семь детей погибли и 280 получили травмы в авариях на дорогах Московской области.

Ранее, 13 августа, семилетний мальчик пострадал в результате аварии на Нагатинской набережной в Москве. Ребенок находился в детском кресле, его госпитализировали с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга».

12 августа автомобиль Skoda въехал в остановку общественного транспорта, расположенную на улице Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы. По данным РЕН ТВ, в результате аварии пострадали женщина, находившаяся на остановке, и ребенок, который был в машине.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021