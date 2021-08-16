Мужчина и ребенок пострадали в ДТП на востоке Москвы

Водитель и ребенок-пешеход пострадали в результате ДТП на востоке Москвы. Об этом 16 августа сообщил источник в экстренных службах.

«В районе дома 19 по Верхней Первомайской улице произошло столкновение двух автомобилей. Пострадал водитель одного из них и ребенок-пешеход, на которого отбросило машину», — рассказал источник ТАСС.

Пострадавших осматривают медики. Обстоятельства ДТП в данный момент устанавливаются.

Ранее в этот день в пресс-службе подмосковного управления ГИБДД рассказали, что с начала 2021 года семь детей погибли и 280 получили травмы в авариях на дорогах Московской области.

Ранее, 13 августа, семилетний мальчик пострадал в результате аварии на Нагатинской набережной в Москве. Ребенок находился в детском кресле, его госпитализировали с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга».

12 августа автомобиль Skoda въехал в остановку общественного транспорта, расположенную на улице Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы. По данным РЕН ТВ, в результате аварии пострадали женщина, находившаяся на остановке, и ребенок, который был в машине.