Семь детей погибли в ДТП в Подмосковье с начала года

Семь детей погибли и 280 получили травмы в авариях на дорогах Московской области с начала 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного управления ГИБДД в понедельник, 16 августа.

«Госавтоинспекция Московской области отмечает значительный рост случаев детского дорожно-транспортного травматизма», — рассказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

В ведомстве также сообщили о смертельном ДТП, произошедшем в минувшие выходные на территории городского округа Подольск.

«14 августа в городском округе Подольск во дворе жилого дома водитель, жительница Москвы, управляя автомобилем иностранного производства, совершила наезд на восьмилетнего мальчика, который катался на велосипеде. К сожалению, травмы, полученные ребенком, оказались несовместимы с жизнью, он погиб», — сообщили в Госавтоинспекции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Суд в ближайшее время изберет водителю меру пресечения.

10 августа в пресс-службе московской прокуратуры рассказали, что за рулем автомобиля в момент ДТП, которое произошло накануне в Новой Москве и в котором погибла девушка, мог находиться нетрезвый хозяин машины.