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В Подмосковье нарколабораторию обнаружили на борту буксира-толкача

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В Долгопрудном сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность нарколаборатории на борту буксира-толкача в акватории Клязьминского водохранилища. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в понедельник, 16 августа.

По словам представителя ведомства, деятельность подпольной нарколаборатории на речном судне была пресечена в результате совместных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Москве и Подмосковью и УТ МВД России по ЦФО при участии Росгвардии.

«По имеющейся информации, синтетический наркотик мефедрон производился на буксире-толкаче, пришвартованном у пристани на Клязьминском водохранилище в городе Долгопрудном. Владелец плавсредства — 40-летний житель Москвы — задержан», — сказала Волк агентству городских новостей «Москва».

В ходе следственных действий были изъяты приспособления для изготовления наркотического средства и химические реактивы.

Уголовное дело возбуждено сотрудниками следственного отделения ЛО МВД России на водном транспорте по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Владельцу буксира уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

13 августа водителя автомобиля, который днем ранее влетел в остановку общественного транспорта на юго-западе Москвы, подозревают в хранении наркотиков. В багажнике иномарки были обнаружены три пакетика с кристаллообразным веществом.

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