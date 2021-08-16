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Потерпевший крушение самолет ВВС Афганистана столкнулся с МиГ-29

Потерпевший крушение самолет ВВС Афганистана столкнулся с МиГ-29

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Потерпевший крушение афганский самолет столкнулся с МиГ-29. Об этом 16 августа сообщили в Генпрокуратуре Узбекистана.

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«15 августа три военных самолета Embraer 314 Исламской Республики Афганистан, подавшие заявки на посадку в аэропорту Ханабад в Карши, получили предупреждение о посадке в аэропорту Термеза. Однако в ходе наблюдения самолеты Embraer-314 и МиГ-29 столкнулись и потерпели крушение в Шерабадском районе Сурхандарьинской области»,— сообщает «Газета.uz» со ссылкой на Telegram-канал Генпрокуратуры Узбекистана.

Отмечается, что пилоты самолетов приземлились на парашютах.

Также сообщается, что 158 афганских мирных жителей и военнослужащих незаконно перешли через реку на территорию Термезского района с территории Узбекистана. В связи с этим генеральным прокурором республики было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в Генпрокуратуре рассказали, что в ночь на 15 августа группа из 84 военных пыталась перейти границу через КПП. После оказания медпомощи раненым и проведения разъяснительных бесед все граждане Афганистана были возвращены на сопредельную территорию.

В настоящий момент данного сообщения в Telegram-канале Генпрокуратуры Узбекистана нет.

Ранее в этот же день узбекские СМИ сообщили о рухнувшем 15 августа в республике самолете ВВС Афганистана. Позже в минобороны Узбекистана подтвердили факт крушения самолета в Сурхандарьинской области республики.

Позже в минобороны Узбекистана уточнили, что самолет ВВС Афганистана был сбит ПВО республики при попытке нарушения границ.

Сотрудник Термезского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) рассказал, что летчики самолета выжили. Они были госпитализированы в больницу. По его словам, пилоты находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

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