Медик рассказал о состоянии выживших после крушения самолета в Узбекистане

Летчики самолета ВВС Афганистана, который упал в Узбекистане, выжили. Они были доставлены в больницу. Об этом 16 августа сообщил сотрудник Термезского филиала республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП).

По словам медика, два летчика находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

«Накануне к нам поступили два летчика упавшего вчера афганского самолета», — цитирует «РИА Новости» слова врача.

В минобороны Узбекистана в понедельник заявили, что 15 августа пресекли попытку нарушения самолетом афганских ВВС государственной границы. Об этом пишет издание Podrobno.uz.

«В пресс-службе министерства корреспонденту Podrobno.uz уточнили, что вчера была пресечена попытка нарушения государственной границы. Сейчас представители вооруженных сил и силовых структур проводят расследование по данному факту», — сообщили журналисты.

При этом ведомство подтвердило факт крушения самолета ВВС Афганистана в Сурхандарьинской области республики.