Футбольный тренер Газзаев оценил состав сборной России

Заслуженный тренер России, победитель Кубка УЕФА во главе ЦСКА Валерий Газзаев 16 августа прокомментировал состав сборной России на сентябрьские матчи отборочного цикла к Чемпионату мира-2022.

«В этот состав вызвали много опытных и молодых футболистов. Мне кажется, это правильно. Вызов молодежи в сборную абсолютно оправдан. Теперь из этого расширенного состава необходимо выбрать игроков. Выбор, конечно, небольшой, но сочетание опыта и молодости должно принести результат. Отсутствие Дзюбы в сборной? Это исключительно прерогатива главного тренера»,— сказал он в беседе со «Спорт-Экспресс».

Кроме того, Газзаев оценил вратарскую заявку национальной команды, отметив, что Илья Лантратов «молодой и талантливый вратарь», который демонстрирует хорошую игру.

Ранее в этот же стало известно, что форвард «Зенита» Артем Дзюба не будет вызван на сентябрьские матчи сборной России по футболу.

Главный тренер сборной Валерий Карпин, комментируя это, заявил, что у них с футболистом сложились отношения тренер-игрок. Карпин отметил, что общался с Дзюбой больше часа, в том числе они обсудили моменты, интересные Карпину.

Он также пояснил, что Дзюба и нападающий Александр Соболев, которого тоже не вызвали в сборную, в данный момент находятся не в лучшей форме по разным причинам.

Также в этот день был объявлен состав национальной сборной. Впереди команду ждет встреча с Хорватией 1 сентября, Кипром — 4 сентября и Мальтой — 7 сентября.