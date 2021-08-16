Семак раскритиковал судейство в матче между «Зенитом» и «Локомотивом»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак раскритиковал судейство в матче команды с «Локомотивом», который состоялся 15 августа.

Он заявил, что членам экспертно-судейской комиссии «есть много пищи для размышления» по поводу работы арбитров на этой и других играх. Так, считает Семак, спорным моментом является получение желтой карточки на матче только полузащитником «Зенита» Далером Кузяевым.

«О судействе либо хорошо, либо ничего. Сегодня ничего о них говорить не хочется», — цитирует Семака «Чемпионат.com».

Тренер также напомнил о спорных эпизодах судейства в этом и других матчах с участием арбитра Сергея Карасева.

«В эпизоде с первой карточкой Кузяеву желтую можно было и в обратную сторону давать. У ЭСК есть много пищи для размышления. В Грозном ошибочно ставит пенальти с VAR, здесь ставит… Ерохин (Александр Ерохин, полузащитник «Зенита» — Ред.) убирал голову, а за секунду до этого был фол на Венделе — это немного странно», — заявил он.

Матч между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» завершился со счетом 1:1.

У «Зенита» пенальти реализовал полузащитник Алексей Сутормин. В составе «Локомотива» гол с пенальти забил Федор Смолов.

В одном из моментов Кузяев пошел в стык против защитника «Локомотива» Дмитрия Живоглядова, ударив соперника сзади по ногам. К этому моменту у него уже была одна желтая карточка, однако главный арбитр встречи Сергей Карасев решил не показывать ему второе предупреждение, передает «Спорт-Экспресс».

На 50-й минуте Карасев вынес второе предупреждение Кузяеву, который шипами наступил полузащитнику «железнодорожников» Рифату Жемалетдинову на голеностоп. Судья назначил штрафной удар.