На Украине рассказали о шагах для получения Плана действий по членству в НАТО

Украина приняла два базовых закона из пяти, необходимых для получения Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Об этом сообщила в понедельник, 16 августа, депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа», член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук.

Она пояснила, что украинская сторона обратилась к альянсу с просьбой детализировать, что необходимо для того, чтобы получить ПДЧ.

«НАТО тогда нам сформулировала в сфере безопасности <...> пять базовых законов, которые мы должны были принять за эти годы», — сказала Верещук в интервью украинскому телеканалу «24».

Она отметила, что подобные законы касаются реформ оборонных закупок, разведки, Службы безопасности Украины (СБУ), государственной тайны и гражданского демократического контроля.

Помимо этого, Верещук обратила внимание на то, что Верховная рада приняла законы о государственных оборонных закупках и о разведке, которые уже вступили в силу. В частности, закон о СБУ принят в первом чтении, при этом, по словам Верещук, комитет уже согласовал его ко второму чтению.

Мы просто не успели, в сентябре мы начнем его рассматривать в целом, рассказала депутат.

«Закон о гостайне разработан в комитете. И [закон] о гражданском демократическом контроле тоже в комитете ждет. До конца 2021 года мы все пять законов примем», — подчеркнула она.

Вместе с тем на вопрос, верит ли Верещук в то, что Украина получит ПДЧ после принятия пяти законов, политик ответила, что «здесь не вопрос веры или неверия». По ее словам, стоит задача реформировать украинскую армию, сектор обороны и безопасности.

При этом Верещук подчеркнула, что власть не «тешит себя иллюзиями относительно вступления в НАТО», а будет продолжать реформы.

Ранее, 14 августа, бывший депутат Верховной рады Елена Бондаренко отметила, что стремление Киева к НАТО закончится тем, что страну «порвут по швам».

11 августа президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию коммуникации по вопросам европейской интеграции страны до конца 2025 года. Документ направлен на укрепление в украинском обществе поддержки стратегического курса страны на членство в НАТО.

В конце июля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО, а также нацелена на противодействие политике России.

В феврале 2019 года Верховная рада приняла изменения в конституцию, закрепив курс Украины в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.