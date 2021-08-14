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Экс-депутат рады предрекла Украине крах из-за стремления в НАТО

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Возникновение Украины основывается на обязательстве страны сохранять безъядерный нейтральный статус, следовательно, украинское стремление стать частью Североатлантического альянса (НАТО) подрывает гарантию существования государства. Таким мнением в субботу, 14 августа, поделилась бывший депутат Верховной рады Елена Бондаренко.

«Наше государство возникло только лишь благодаря тому, что мы взяли на себя обязательство безъядерного нейтрального статуса. Как только мы начнем отказываться всерьез от этого статуса — нашей страны не будет. Это гарантия нашего существования», — рассказала бывший украинский депутат в эфире телеканала «Наш».

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По ее словам, стремление Киева к НАТО закончится тем, что страну «порвут по швам».

Ранее, 11 августа, президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию коммуникации по вопросам европейской интеграции страны до конца 2025 года. Документ направлен на укрепление в украинском обществе поддержки стратегического курса страны на членство в НАТО.

В конце июля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО, а также нацелена на противодействие политике России.

Как заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, в документе определена цель внешней политики государства — «утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны».

В феврале 2019 года Верховная рада приняла изменения в конституцию, закрепив курс Украины в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.

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