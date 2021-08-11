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Зеленский утвердил стратегию по евроинтеграции Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию коммуникации по вопросам европейской интеграции страны до 2025 года. Об этом в среду, 11 августа, сообщили в пресс-службе офиса главы государства.

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«Документ имеет цель наладить системное информационное взаимодействие между государственными органами и украинскими гражданами для донесения до каждого украинца содержания и практической ценности членства Украины в Альянсе (НАТО — Ред.), необходимости внедрения соответствующих реформ в связи с евроатлантической интеграцией нашей страны», — указано в публикации на сайте офиса.

Меры, предусмотренные стратегией, нацелены на укрепление в украинском обществе поддержки стратегического курса Украины на членство в НАТО, отметили в пресс-службе.

«Среди прочего запланировано создание тематического веб-портала для размещения информации о реализации реформ и выполнении мероприятий по евроатлантической интеграции, выпуск ряда информационно-просветительских материалов и т. п.», — говорится в сообщении.

Украинский лидер распорядился о том, чтобы утвержденная стратегия была реализована в четыре этапа, а план мероприятий для ее осуществления был разработан в трехмесячный срок, дополняет «Газета.ру».

В конце июля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО, а также нацелена на противодействие политике России.

Как заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, в документе определена цель внешней политики государства — «утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны».

В феврале 2019 года Верховная рада приняла изменения в конституцию, закрепив курс Украины в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.

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