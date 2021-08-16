Россия с 27 августа снимет ограничения на полеты еще в три страны

С 27 августа Россия увеличит число регулярных рейсов в пять стран: Венгрию, Египет, Кипр, Киргизию, Таджикистан. Соответствующее решение 16 августа принял оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, с 27 августа снимаются ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о снятии с 27 августа 2021 года ограничений на выполнение регулярных и нерегулярных (чартерных) полетов из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Доминикану, Южную Корею и Чехию», — сообщили в оперативном штабе.

Так, число рейсов из Москвы в Будапешт будет увеличено до семи в неделю. Кроме того, будет осуществляться один рейс в неделю в столицу Венгрии из семи городов России.

Число рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх увеличится с пяти до 15 в неделю.

Число рейсов на Кипр из Москвы увеличится до семи в неделю в Ларнаку и до семи в неделю в Пафос. Из регионов страны, откуда разрешен вылет, теперь будет разрешено четыре рейса в неделю.

В Киргизии из Москвы с 27 августа будет осуществляться семь рейсов в неделю. Кроме того, один рейс в неделю будет производится из некоторых регионов страны. Число рейсов по маршруту Москва — Душанбе увеличится до семи в неделю.

Авиасообщении с Танзанией по-прежнему приостановлено, пока до 2 сентября.

«Оперативным штабом решено продлить до 2 сентября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению с Танзанией с учетом сложной эпидемической обстановки в этой стране», — сообщили в оперштабе.

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