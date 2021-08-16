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Паралимпиец из Грузии избил охранника гостиницы в Токио

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Прибывший в Токио для участия в Паралимпийских играх член мужской сборной Грузии по дзюдо нанес тяжкие телесные повреждения охраннику гостиницы. Об этом в понедельник, 16 августа сообщил телеканал TV Asahi.

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По сообщению полиции, грузинский спортсмен отшвырнул охранника в одном из отелей, чем нанес ему тяжкие телесные повреждения. Идет расследование. Причина конфликта не уточняется.

С 24 августа по 5 сентября 2021 года в Токио пройдут XVI Паралимпийские летние игры. В них примут участие более 200 российских спортсменов. Они выступят в 19 видах спорта из 22 (в 309 видах программы из 539).

Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать в Играх под флагом страны из-за ограничений WADA и CAS.

9 августа президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что российские паралимпийцы после несправедливого отстранения в 2016 году покажут свое мастерство на нынешней Паралимпиаде в Токио. Глава государства также отметил высокую готовность российских паралимпийцев и пожелал им удачи.

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