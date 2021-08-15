В центре «Сириус» стартовал Всероссийский съезд учителей математики

В Сочи в центре «Сириус» 15 августа стартовал Всероссийский съезд учителей математики. В нем принимает участие 331 человек из 66 регионов страны. Съезд продлится до 18 августа.

Среди участников съезда: преподаватели математики, информатики, специалисты по педагогике, научные сотрудники, представители вузов и органов управления в сфере образования.

На съезде речь пойдет о математическом образовании в российских школах. Кроме того, речь пойдет о требованиях к программам по генетике, искусственному интеллекту и науке о жизни.

В открытии съезда принимали участие руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева и помощник президента Российской Федерации, председатель президиума попечительского совета центра Андрей Фурсенко.

«В октябре 2020 года президент поручил правительству и экспертному сообществу разработать комплекс мер по усилению математического образования, сформировать единые требования к профильным углубленным программам и развивать по всей стране центры по модели «Сириуса». Сегодня здесь ученые и учителя математики со всей России обсуждают, как повысить общий уровень преподавания предмета в каждой школе», — отметила Шмелева.

По ее словам, рекомендации, составленные экспертам во время съезда, будут использованы для развития математического образования в школе народной программы «Единой России».

Фурсенко заявил о необходимости создать условия для углубленного изучения математики школьникам по всей стране. Также он отметил успех российских учеников на международной олимпиаде по математике.

Во время съезда перед школьными учителями выступят лауреаты премии Филдса (аналога Нобелевской премии для математиков) — председатель жюри премии «Сириуса» молодым математикам России Андрей Окуньков и учредитель образовательного центра «Сириус» Станислав Смирнов.

«Замечательная традиция — съезд школьных учителей. <…> Люди из университетов могут лучше понять, как популяризовать математику, что школа сейчас старается сделать. Люди из университетов могут понять, как современная математика связана с современными технологиями», — пояснил Смирнов.

Днем ранее в «Сириусе» прошла конференция для молодых математиков. В ней приняли участие 600 российских математиков, гости из 25 стран. На премию номинировали 19 студентов, 17 аспирантов, 20 молодых ученых. Программа включала более 300 очных и дистанционных докладов. Последняя масштабная математическая конференция проводилась в 1962 году.