Математика в особой зоне

В год празднования сорокалетия создания Шэньчжэньской особой экономической зоны город отметил 276 лучших педагогов. Особе место в этом списке занял Борис Александрович Будак.

Этот уникальный преподаватель приехал в Шэньчжэнь из России, где в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова занимался вычислительной математикой и прикладным программным обеспечением. В 2018 году Борис Будак получил приглашение приехать в Шэньчжэнь и стать профессором кафедры вычислительной математики и кибернетики недавно созданного российско-китайского университета МГУ–ППИ.

Университет МГУ–ППИ в Шэньчжэне был основан в 2014 году и официально начал зачисление студентов в 2017-м. Это один из флагманских проектов сотрудничества Китая и России в области гуманитарного образования. Он сочетает в себе академические традиции МГУ им М.В Ломоносова и Пекинского политехнического института. В настоящее время сформирована система подготовки специалистов и учёных от бакалавриата и магистратуры до докторантуры.

Борис Будак родился в «математической» семье, он пошёл по стопам своих отца и дедушки. Математический факультет, на котором преподавал Будак, является не только ведущим среди российских вузов, но и важной основой исследований в области фундаментальных наук.

Профессор признавался, что беспокоился из-за языкового барьера, уезжая в Шэньчжэнь. Он преподаёт на русском языке, но даже российским студентам постигать математику трудно. Китайские же студенты, не являясь носителями русского языка, могут столкнуться с более серьёзными проблемами при усвоении знаний.

Для того чтобы помочь китайским студентам преодолеть трудности, связанные с изучением предметов на русском языке, Будак изменил первоначальную схему работы. Если ранее в России она состояла из 60% научных исследований и 40% преподавания, то в Китае он посвящает 80% работы преподаванию. Во время урока он старается не торопить студентов, а после лекций выделяет время, чтобы ответить на вопросы.

Когда в процессе научных исследований учёному не хватает вдохновения, он обращается к своим студентам. В настоящее время он обучает аспирантов моделированию тайфунов. «Всё в жизни — математика», — считает он. Своих студентов, признаётся профессор, он хочет научить использовать математику для творческого решения задач.

По словам преподавателя, он уже влюбился и в сам университет, и в Шэньчжэнь. В праздничные дни Борис Будак планирует познакомить свою семью с этим и другими китайскими городами. Любимыми блюдами учителя, к слову, уже стали китайская лапша и различные грибы.

Российский преподаватель прошёл путь от учителя до заместителя декана кафедры вычислительной математики и кибернетики. В 2019 году студенты МГУ–ППИ в Шэньчжэне приняли участие в американском студенческом конкурсе математического моделирования, где заняли первое и второе места. Сейчас на их счету множество наград на различных студенческих конкурсах по всей стране.

На 2021 год университет запланировал первый выпуск. А Борис Будак ставит перед собой цель воспитать в Шэньчжэне ещё больше новаторских талантов.