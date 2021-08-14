В «Сириусе» объявили сильнейших молодых математиков. Награда присуждается за цикл научных работ. Конкурс состоял из трех номинаций: «Молодые ученые» до 35 лет, «Аспиранты» и «Студенты», сообщает телеканал «Известия».

В конференции приняли участие 600 российских математиков, гости из 25 стран. На премию номинировали 19 студентов, 17 аспирантов, 20 молодых ученых. Программа включала более 300 очных и дистанционных докладов. Последняя масштабная математическая конференция проводилась в 1962-м.

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