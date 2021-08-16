Песочные пасы: как закончился чемпионат Европы по пляжному волейболу

Сборная России по пляжному волейболу не смогла выиграть медали чемпионата Европы, который проходил в Вене с 11 по 15 августа. Серебряные призеры Олимпийских игр в Токио Вячеслав Красильников / Олег Стояновский остановились на стадии 1/8 финала, уступив дуэту из Испании — Пабло Эррера / Адриан Гавира (1:2). Еще две наши пары пробились в четвертьфинал, но побороться за подиум у них не получилось. Тем не менее неудачи в столице Австрии не смогут затмить исторический год для российских пляжников, которые впервые привезли награды с главного старта пятилетия.

И снова норвежцы

Спортсмены из других олимпийских дисциплин взяли после Токио продолжительную паузу, а большинство сильнейших пляжников мира перелетело из Японии в Австрию. И у мужчин, и у женщин в соревнованиях в Вене приняли участие по 32 тандема, наибольшее представительство (по семь команд) было у сборных Германии и России. Призовой фонд турнира составлял €200 тыс.

Фаворитами среди мужчин считались Андерс Мол и Кристиан Сорум из Норвегии. Олимпийские чемпионы Токио выиграли три последних чемпионата Европы (2018–2020). Примечательно, что и в финале Олимпиады, и год назад в Юрмале на пути к европейскому золоту соперниками Мола и Сорума были чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. Более того, в 2019 году скандинавам в финале чемпионата континента противостоял другой тандем из России: Илья Лешуков и Константин Семёнов. В Токио последние стали единственной командой, обыгравшей будущих чемпионов, пусть и на групповой стадии.

На групповом этапе ни Лешуков с Семеновым, ни Красильников со Стояновским не испытали проблем с попаданием в топ-16. А вот уже в первом раунде плей-офф у них начались проблемы. Посеянные под девятым номером Лешуков с Семёновым обыграли немцев Александра Валькенхорста и Свена Винтера на тай-брейке (2:1), финалисты Игр-2020 Красильников и Стояновский в упорной борьбе прошли швейцарцев Марко Краттигера и Ива Хауссенера (2:0).

Правда, уже в 1/8 финала герои Токио закончили свое выступление в Австрии. Неожиданно они уступили 20-м сеяным испанцам Пабло Эррера / Адриан Гавира (16:21, 21:19, 12:15). Но критиковать после тяжелейшей Олимпиады российский дуэт совсем не хочется.

Зато в топ-8 чемпионата Европы удалось попасть Семёнову и Лешукову. Они переиграли представителей Нидерландов Кристиана Варенхорста и Стивена ван де Вельде. Матч закончился со счетом 21:13, 21:19 в пользу россиян. Правда, с жеребьевкой им совсем не повезло. В четвертьфинале их ждали норвежцы Мол и Сорум.

Россияне навязали борьбу лидерам рейтинга и действующим олимпийским чемпионам. Матч продолжался более часа (средняя продолжительность — 40–45 минут), но в решающем сете норвежцы были гораздо хладнокровнее (15:6). В полуфинале и финале Мол и Сорум отдали всего один сет и вновь выиграли чемпионат Европы. Они стали первой парой в истории, четырежды побеждавшей на континентальном первенстве.

— Для нас это был тяжелый путь, — рассказал «Известиям» Вячеслав Красильников. — Лично для меня он начался в 2008 году, когда я в плохом настроении дома с родными смотрел Олимпиаду в Пекине и понял, что это моя мечта — попасть на Игры и завоевать там медаль. Я много работал, поехал в Рио и был настроен, что медаль получу там. Но там было четвертое место (в паре с Константином Семёновым). Заслуженное. Теперь моим напарником стал Олег [Стояновский], мы приехали в Токио за подиумом. А по пути стали чемпионами мира в 2019 году. Это нереальные ощущения. Мы дошли до финала, и у нас был удивительный матч с Андерсом Молом и Кристианом Сорумом. Они большие молодцы, на сегодняшний день они сильнее. Поздравляю их, поздравляю нас с медалями Олимпиады — весь наш тренерский штаб. Увы, но на чемпионат Европы уже не осталось сил и эмоций.

Новый дуэт

У женщин главными претендентками на победу были Анастасия Кравченок и Тина Граудиня. Команда из Латвии на прошедшей Олимпиаде в Токио заняла четвертое место, а на чемпионате Европы уже имеет победный опыт. Они уверенно дошли до полуфинала, но там уступили голландской паре, а в матче за третье и немецкому дуэту Карла Боргер / Юлии Зуде.

Сильнейшая команда России, действующие бронзовые призеры чемпионата Европы Светлана Холомина и Надежда Макрогузова в таком составе были вправе рассчитывать как минимум на повторение своего результата, но в Токио Макрогузова получила травму. Новой напарницей Холоминой в Вене стала Ксения Дабижа, успешно выступавшая на этапах чемпионата России. Они сумели оправдать свой статус, дошли до четвертьфинала, но там проиграли будущим финалистам Боргер /Зуде (18:21, 19:21).

Победу в женском турнире одержали представительницы Швейцарии — Нина Бетшарт и Таня Хуберли.