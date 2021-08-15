Друг погибшего пилота Бе-200 рассказал о последнем разговоре с ним

Погибший в Турции пилот Бе-200 Владислав Беркутов был общительным и веселым человеком, рассказал его друг Игорь Грищенко в воскресенье, 15 августа.

В беседе с РЕН ТВ он также поделился деталями последнего разговора с летчиком.

«Последний раз общался с ним 10 августа по видео, когда отмечали 100-летие училища. Он из-за работы не смог приехать, однако обещал встретиться по возвращении. Хотел увидеть однокурсников. Говорил, недели две-три будет работать», — отметил друг погибшего.

Он охарактеризовал Беркутова как безобидного, отзывчивого и легкого в общении человека.

«Общительный и душа компании», — резюмировал Грищенко.

Владислав Беркутов погиб 14 августа вместе еще с четырьмя российскими военнослужащими, принимавшими участие в тушении пожаров в Турции, — Евгением Кузнецовым , Вадимом Карасевым, Николаем Омельченко и Юрием Чубаровым. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении их орденами Мужества.

На борту также находились трое турецких граждан. Путин выразил соболезнования родным и близким погибших.

Самолет потерпел крушение у города Кахраманмараш на востоке Турции. Он принимал участие в тушении лесных пожаров.

В Минобороны РФ «Известиям» рассказали, что самолет потерпел крушение после выполнения задачи, когда заходил на посадку. Для выяснения причин произошедшего к месту катастрофы направлена комиссия российского военного ведомства.

Возможной причиной крушения мог стать отказ двигателя. По словам источника, судя по видео с места происшествия, самолет сбросил воду, однако подняться обратно не смог, так как не хватило тяги. Не исключено, что возможности работы самолета в жаркую погоду были переоценены.

Для выяснения причин произошедшего к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России. Военно-воздушные силы Турции направили самолет и вертолет на место крушения Бе-200.