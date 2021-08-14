ВВС Турции направили технику на место крушения Бе-200

Военно-воздушные силы (ВВС) Турции направили самолет и вертолет на место крушения российского воздушного судна Бе-200 на юге страны для содействия в поисково-спасательной операции. Об этом в субботу, 14 августа, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

«В район падения российского самолета, который вылетел из Аданы для участия в тушении пожаров в Кахраманмараше, для оказания поддержки в поисково-спасательной операции направлены один вертолет с авиабазы Инджирлик и один самолет из Коньи», — указано в сообщении ведомства, опубликованном в Twitter.

Самолет потерпел крушение на востоке Турции у города Кахраманмараш ранее в этот день. Судно было арендовано турецкой стороной у России.

По информации источника «Известий», возможной причиной крушения в Турции российского самолета Бе-200 мог стать отказ двигателя.

По словам источника, судя по видео, самолет сбросил воду, однако подняться обратно не смог, так как не хватило тяги. Не исключено, что возможности работы самолета в жаркую погоду были переоценены.

В Минобороны РФ «Известиям» рассказали, что самолет потерпел крушение после выполнения задачи, когда заходил на посадку. На борту находились пять российских военнослужащих и три представителя Турецкой Республики, указывавших экипажу очаги тушения пожаров.

Для выяснения причин произошедшего к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России.