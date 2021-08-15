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Путин подписал указ о награждении погибших при крушении Бе-200 в Турции

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Президент России Владимир Путин в воскресенье, 15 августа, подписал указ о награждении орденом Мужества военных, погибших при крушении самолета Бе-200, который был задействован в тушении пожаров в Турции. Текст указа приводит пресс-служба Кремля.

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«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров в Турецкой Республике, наградить орденом Мужества Беркутова Владислава Николаевича — подполковника (посмертно), Карасева Вадима Александровича — подполковника (посмертно), Кузнецова Евгения Викторовича — полковника (посмертно), Омельченко Николая Олеговича — старшего лейтенанта (посмертно), Чубарова Юрия Вадимовича — старшего сержанта (посмертно)» , — говорится в заявлении.

Днем ранее российский лидер выразил соболезнования родным членам экипажа самолета Бе-200. Он отметил важность гуманитарной миссии, в которой участвовали российские военнослужащие.

Самолет потерпел крушение на востоке Турции у города Кахраманмараш накануне. Судно было арендовано турецкой стороной у России.

В результате катастрофы погибли пять членов экипажа из числа военных России, а также трое турецких граждан.

В Минобороны РФ «Известиям» рассказали, что самолет потерпел крушение после выполнения задачи, когда заходил на посадку. Для выяснения причин произошедшего к месту катастрофы направлена комиссия российского военного ведомства.

При этом, как сообщил источник «Известий», возможной причиной крушения мог стать отказ двигателя.

По словам источника, судя по видео с места происшествия, самолет сбросил воду, однако подняться обратно не смог, так как не хватило тяги. Не исключено, что возможности работы самолета в жаркую погоду были переоценены.

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